 

«Откровенно гадят»: Пригожин осудил свердловские власти за отказ хоронить с почестями уголовника из ЧВК «Вагнер»

24.02.2023, 11:11, Разное
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Администрация Свердловской области откровенно «гадин» семьям погибших бойцов и не поддерживает спецоперацию, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Губернатор региона Евгений Куйвашев фигурировал в ряде скандалов в последнее время. Один из них был спровоцирован отказом хоронить с почестями погибшего бойца ЧВК «Вагнер» и бывшего заключенного Ивана Савкина.

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину», — заявил Евгений Пригожин.

Причиной такого неуважительного отношения к семьям погибших является надменное отношение властей Свердловской области к своим гражданам. Это вызывает и другие проблемы, такие как коррупция и бюрократия, выразил свое мнение бизнесмен.


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