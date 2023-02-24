Казахстанский «КазТрансОйл» начал транспортировку нефти для экспорта в ФРГ

КазТрансОйл, национальная нефтяная компания Казахстана, начала прием казахстанской нефти для подготовки ее к экспорту в Германию. Сообщение об этом размещено на сайте организации. Отмечается, что АО “Казтрансойл” начало прием нефти в свою магистральную трубопроводную систему еще 23 февраля.

В публикации говорится: “В соответствии с графиком поставок нефти, который был утвержден Министерством энергетики Казахстана, в феврале АО “Казтрансойл” будет транспортировать 20 000 тонн казахстанской нефти по трубопроводу “Дружба” до пункта сдачи нефти “Адамова Застава”, для поставки в Германию”. В декабре прошлого года АО “Казтрансойл” запросило транспортировку около 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе трубопроводов “Транснефть” до пункта сдачи нефти “Адамова Застава” с последующей транспортировкой ее ФРГ.

Пресс-служба организации заявила, что транзит нефти будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством РФ от 7 июня 2002 года.