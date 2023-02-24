 

ЛГБТ признали международной экстремистской организацией

24.02.2023, 11:33, Разное
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В Федеральный реестр экстремистских и террористических организаций добавили ЛГБТ.

Это означает, что все члены организации отныне пребывают вне закона на территории Российской Федерации и за её пределами. Россиянам также теперь запрещено пропагандировать, оправдывать или финансировать деятельность сообщества, укрывать его участников, сочувствовать им или недоносить об их выявлении.

В соответствии с процедурой правоохранительные органы должны в ближайшее время обеспечить ликвидацию региональных и общероссийских ячеек ЛГБТ. Лица, участвовавшие в функционировании экстремистского сообщества, должны будут рассказать следствию, кто и при каких обстоятельствах вовлёк их в эту деятельность.

Согласно справке, прилагающейся к записи в реестре, организация ЛГБТ была создана неустановленными лицами в 1980-х годах с целью грубого нарушения конституционных прав россиян, борьбы с традиционными ценностями, планомерного разрушения института семьи, снижения демографических показателей, попрания законности и морали. Общий ущерб, нанесённый организацией, ещё оценивается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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