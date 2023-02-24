ВТО заявляет, что глобальная торговля остается устойчивой

Всемирная торговая организация (ВТО) в своем докладе заявила, что мировая торговля показала хорошие результаты в 2022 году, несмотря на последствия, вызванные конфликтом на Украине. В докладе говорится, что “мировая торговля оказалась устойчивой” и показала лучшие результаты, чем пессимистические прогнозы на 2022 год, поскольку страны, пострадавшие от войны на Украине, искали альтернативные источники поставок.

Прогноз ВТО на апрель 2022 года о росте мировой торговли на 3,3% не был выполнен. Она также заявила, что видит значительный рост мировой торговли по сравнению с предыдущими оценками “значительно более низких” сценариев. Торговые партнеры нашли другие источники товаров, чтобы компенсировать дефицит. Среди них удобрения, топливо, пшеница и подсолнечник. Палладий также используется для производства автомобильных катализаторов.

Напряженная ситуация в мире вызвала снижение цен на сырьевые товары. Цены выросли на 4,4% и 24,22% соответственно. Организация заявила, что хотя этот рост цен является значительным, он все же значительно отстает от худших прогнозов. По оценкам ВТО, стоимость украинского экспорта в 2022 году снизилась на 30%. Несмотря на это, российский экспорт вырос в стоимостном выражении на 15,6%, в основном за счет роста цен на топливо, удобрения и зерновые. Однако, по оценкам ВТО, российский экспорт мог незначительно сократиться. ВТО заявила, что торговые потоки резко сократились в таких промышленных товарах, как автомобили, лекарства и самолеты, где действуют более жесткие санкции.