 

ВТО заявляет, что глобальная торговля остается устойчивой

24.02.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всемирная торговая организация (ВТО) в своем докладе заявила, что мировая торговля показала хорошие результаты в 2022 году, несмотря на последствия, вызванные конфликтом на Украине. В докладе говорится, что “мировая торговля оказалась устойчивой” и показала лучшие результаты, чем пессимистические прогнозы на 2022 год, поскольку страны, пострадавшие от войны на Украине, искали альтернативные источники поставок.

Прогноз ВТО на апрель 2022 года о росте мировой торговли на 3,3% не был выполнен. Она также заявила, что видит значительный рост мировой торговли по сравнению с предыдущими оценками “значительно более низких” сценариев. Торговые партнеры нашли другие источники товаров, чтобы компенсировать дефицит. Среди них удобрения, топливо, пшеница и подсолнечник. Палладий также используется для производства автомобильных катализаторов.

Напряженная ситуация в мире вызвала снижение цен на сырьевые товары. Цены выросли на 4,4% и 24,22% соответственно. Организация заявила, что хотя этот рост цен является значительным, он все же значительно отстает от худших прогнозов. По оценкам ВТО, стоимость украинского экспорта в 2022 году снизилась на 30%. Несмотря на это, российский экспорт вырос в стоимостном выражении на 15,6%, в основном за счет роста цен на топливо, удобрения и зерновые. Однако, по оценкам ВТО, российский экспорт мог незначительно сократиться. ВТО заявила, что торговые потоки резко сократились в таких промышленных товарах, как автомобили, лекарства и самолеты, где действуют более жесткие санкции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.21 / Певица Бейонсе стала лидером по количеству номинаций на премию “Грэмми”. Ее имя фигурирует в девяти категориях

30.04.22 / Мнение: Приглашение для авторов!! Весенние скидки!

24.09.20 / Скандалы: Американские скелеты в шкафу Елены Батуриной

06.10.22 / Актер Антон Богданов притворился спортсменом ради окончания школы

01.02.23 / Guardian о фильме «Путин против Запада» – захватывающая, страшная мыльная опера о политике и сплетнях

05.11.20 / Тайны Сухаревской башни, построенной Петром I

27.07.22 / Анчелотти рассказал о составе “Реала” на Суперкубок УЕФА

12.01.22 / В Великобритании ученые предположили, что обычная простуда может защитить от COVID-19

08.06.22 / Мнение: В Запорожской области состоялся обмен убитыми

22.01.23 / “Куда дели настоящую Пугачеву?”: Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика