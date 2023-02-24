Для тех, кому надоел нюд: тенденции и модные дизайны ванильных ногтей – самой свежей новинки весны 2023

Если вам нравится минималистичный маникюр, но надоел нюд, то попробуйте покрасить ногти в цвет ванили. Этот оттенок станет трендом весны 2023 года. Он придаст вашим ногтям естественный вид с нотками элегантности. В статье мы приведем модные тенденции и дизайны ванильных ногтей.

Ванильные ногти: что это такое

Ванильные ногти – минималистичный маникюр в телесных тонах. Этот красивый кремово-белый цвет подходит для любых случаев. Он выглядит изысканно и очень нежно. Этот маникюр хорошо смотрится на ногтях любой длины и формы.

Как выбрать лак

Чтобы добиться кремового цвета, выбирайте концентрированный лак ванильного цвета. Использование прозрачных и полупрозрачных эмалей не подходит для этой тенденции маникюра. Вам нужен лак с высоким содержанием пигмента, чтобы получить хорошее покрытие.

Как сделать маникюр самостоятельно

Чтобы сделать ванильный маникюр, вам необязательно посещать салон. Его можно легко создать самостоятельно в несколько шагов:

Придайте ногтям желаемую форму. Отодвиньте или удалите кутикулу. Затем отшлифуйте поверхность ногтя специальной пилкой, чтобы она была гладкой и ровной. Покройте ногти базовым лаком. Дайте ему высохнуть. Нанесите ванильный лак. Дождитесь его полного высыхания. Затем покройте ногти вторым слоем лака цвета ванили. Это необходимо для того, чтобы получить насыщенный оттенок. Если покрытие ногтей кажется вам недостаточным, то нанесите третий слой ванильного лака. Затем покройте ногти топовым продуктом, чтобы придать маникюру больше блеска и защитить его от повреждений.

Преимущества ванильного маникюра

Ванильный цвет ногтей не только привлекательно выглядит но и обладает другими преимуществами. Это нейтральный оттенок, за которым легко ухаживать. Если он отслоится или потускнеет, то это не будет бросаться в глаза.

Ванильный цвет относится к пастельным оттенкам. Такие тона отличаются универсальностью. Их можно легко сочетать с любыми предметами гардероба и украшениями.

Кому идут оттенки ванили

Этот стиль маникюра красиво выглядит на женщинах со смуглой кожей и оливковым цветом лица. Он эффектно выделяется на темном фоне.

Ванильные ногти также идут женщинам с бледной кожей. Но им следует выбирать теплые оттенки этого цвета.

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Дамам с желтоватым оттенком кожи этот цвет следует использовать с осторожностью. Им следует протестировать ванильный лак, чтобы проверить, насколько он сочетается с тоном лица.

Добавьте немного декора

Ванильные ногти – минималистичный тренд. Но вы можете дополнить их небольшим количеством декора. Вы можете украсить один или два ногтя на каждой руке простым дизайном, например, линейным или точечным рисунком.

Вы также можете привнести в сдержанный ванильный маникюр немного блеска с помощью стразов или металлических акцентов.

Ванильный френч

Французский маникюр не выходит из моды уже много лет. Попробуйте придать кончикам ногтей не классический белый, а ванильный цвет. Это сделает нежный френч еще более изысканным и утонченным.

Ванильный френч предполагает нерезкий контраст между нейтральной основой и кончиком ногтя. Чтобы добиться такого эффекта, попробуйте изменить порядок нанесения лаков. Сначала покрасьте кончик в ванильный цвет и дайте ему высохнуть. Затем покройте весь ноготь нюдовым лаком. Это создаст более плавный переход между тонами.

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Ванильный френч позволяет вам поэкспериментировать с ногтями. Попробуйте поиграть с оттенками лака и формой линии на кончиках. Вы также можете дополнить французский маникюр изящным и тонким декором.

Ванильные ногти универсальны

Ванильные ногти подходят как для офиса, так и для торжественных случаев. Вы можете носить их с деловой, повседневной и нарядной одеждой. Универсальность ванильного маникюра делает его хорошим выбором для тех, кто ищет красивый, но не вычурный дизайн ногтей.

Заключение

Если вам нравится утонченный и нежный дизайн ногтей, то попробуйте этой весной ванильный маникюр. Он поможет вам создать привлекательный и изысканный образ.