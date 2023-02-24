Постпред РФ при ООН Небензя обвинил ЕС в импотенции и раболепии перед США из-за позиции по «Северным потокам»

Евросоюз «проглотил подрыв» «Северных потоков» ближайшим союзником и пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США, такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе выступления на заседании СБ всемирной организации Небензя заявил, что такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Как отметил постпред РФ, дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, а сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона, передает ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю.

Напомним, в среду Небензя потребовал, чтобы страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», компенсировали ущерб пострадавшим государствам.

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