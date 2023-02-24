 

Time: США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю утраты территорий

24.02.2023, 7:33, Новости дня
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Наиболее вероятным исходом событий в Украине станет сохранение за Россией присоединенных территорий, США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю, выразил мнение обозреватель Time Филип Шорт.

Шорт подчеркнул, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за Россией присоединенных территорий. При этом обозреватель выразил мнение, что украинцы не без оснований воспримут такое развитие событий как предательство со стороны Запада. Вопреки этому Шорт считает, что у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться, а Запад подсластит пилюлю, предоставив Украине масштабную помощь в восстановлении, передает РИА «Новости».

Обозреватель также выразил сомнение, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают, так как украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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