Зеленский: На востоке Украины сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная»

На востоке Украины для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация, на южном направлении обстановка «довольно опасная», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский назвал сложившуюся на востоке Украины ситуацию очень тяжелой, мучительной для ВСУ. Он также заявил, что обстановка на южном направлении «довольно опасная», передает ТАСС.

Напомним, в среду американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией.

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