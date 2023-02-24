МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине

Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.

В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса в Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.

Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.

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