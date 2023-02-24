 

Мнение: Прорыв не удался

24.02.2023, 5:15, Разное
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23 февраля в стране очевидно кончилось – нет больше такого праздника, весь вышел еще в прошлом году. Сегодня мельком обратил внимание – в ленте почти не было ни дурацких открыток, ни поздравлений “дорогих мужчин”. Думаю, и 9 мая туда же – что, в общем, было бы печально, но увы – нет у нас больше прав и на эту дату. Финита. А эта песня из далеко 1989 года – очень кстати. Хотя и неоправданно оптимистична.

Текст неожиданно очень в жилу: “Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос…”

Вернуться с войны, к сожалению, не удастся – это, как оказалось, такой модус у русского народа – уползти с холодных земель, на которые загнала судьба, хоть силой, хоть хитростью, только прочь из России. Но надо будет решить, что с этим делать. Потому что война, в частности, показала – не выпустят. Хоть убейся.

Оно и так было яснее ясного – но идиоты решили попробовать.

Источник: Размышления вольного социолога


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