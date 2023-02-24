 

Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео

24.02.2023, 4:51, Разное
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Способны ли животные предчувствовать землетрясения, вопрос до сих пор открытий. Существует лишь несколько зафиксированных доказательств того, что птицы и звери начинают вести себя довольно необычно до и во время подземных толчков. Например, незадолго до землетрясения в Турции, которое произошло в феврале, стаи птиц сели на ветки и чего-то ждали. Выглядело весьма жутко.

Видео, на котором можно увидеть столь необычное поведение пернатых, появилось в Сети на днях. В интернете люди напомнили о способности птиц ощущать инфразвуковые волны, которые возникают непосредственно перед землетрясением.


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