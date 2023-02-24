 

Столтенберг заявил об уходе России от диалога с НАТО

24.02.2023, 4:42, Новости дня
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Решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ говорит о ее намерении отказаться от диалога, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия якобы «уходит от содержательного диалога» с Североатлантическим альянсом, объявляя о приостановке СНВ-3, сообщил Столтенберг в беседе с CNN, передает РИА «Новости».

Ранее Столтенберг призывал Россию пересмотреть решение о приостановке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему российская сторона решила приостановить свое участие в ДСНВ, и о возможном ответе на это со стороны американской стороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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