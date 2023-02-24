Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии красной линии в вопросе оказания помощи Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что для Германии не существует красной линии в вопросе оказания помощи Украине.

Министр обороны Германии сообщил в эфире телеканалов RTL и N-tv, что красной линии в вопросе оказания помощи Украине нет, а если она и должна быть, то ее не следует описывать публично. По его словам, дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы: не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками. Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин будет продолжать действовать согласованно, вместе с партнерами, но очень расчетливо и взвешенно, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник в Бундестаге обвинили правительство ФРГ в замалчивании реальных расходов на поддержку Киева в конфликте на Украине. В Немецком институте экономических исследований (DIW) оценили убытки ФРГ от СВО в 2022 году 100 млрд евро.

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