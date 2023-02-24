 

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур

24.02.2023, 4:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» в беспилотном режиме стартовала с площадки № 31 (комплекс «Восток») космодрома Байконур.

По данным Центра управления полетами, ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур в 03.24 пятницы, 24 февраля. Через несколько минут после старта корабль «Союз МС-23» успешно достиг орбиты, передает ТАСС.

Сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции намечена на 04.01 мск 26 февраля. Полет будет проходить в беспилотном режиме.

«Союзу МС-23» предстоит доставить на станцию почти 430 кг грузов, среди которых средства медицинского контроля и обследования, средства для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, средства обеспечения газового состава, вода, оборудование для научных экспериментов, а также белье и продукты питания для экипажа.

В понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев раскрыл подробности полета космического корабля «Союз МС-23» к станции. Напомним, возвращение корабля «Союз МС-22» на Землю пройдет в беспилотном режиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.20 / ЕСПЧ взыскал 122 тысячи евро за слишком долгие аресты россиян

17.04.21 / WhatsApp решил «отключить» часть пользователей

21.01.21 / “Я люблю тебя, Одесса-мама”. MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве

07.10.21 / Бюджет выборов президента России в 2024 году возрастет вдвое

07.09.20 / Sky News – эпидемия COVID-19 вызвала расцвет внутреннего туризма в Китае

21.10.22 / Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек

05.02.21 / В РФ начали разработку уникального противотанкового комплекса

26.09.20 / Доказана возможность путешествия во времени

22.05.21 / “Юбка как бабушкины занавески”, “Баба на самоваре”. В сети раскритиковали новый образ беременной Осадчей

04.07.20 / Зеленский указал на “позор для страны”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика