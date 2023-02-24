Reuters: КНДР в рамках учений запустила четыре стратегические крылатые ракеты в направлении Японского моря
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в рамках учений запустила четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря, сообщило Reuters со ссылкой на ЦТАК.
Отмечается, что запущенные ракеты поразили заданную цель после прохождения эллиптической и восьмеркообразной орбит длиной около 2 тыс. километров. Как сообщается, учения продемонстрировали боевую готовность ядерных сил КНДР, передает ТАСС.
Напомним, во вторник Москва указала на риск неконтролируемой эскалации конфликта на Корейском полуострове.
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