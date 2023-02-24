 

Reuters: КНДР в рамках учений запустила четыре стратегические крылатые ракеты в направлении Японского моря

24.02.2023, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в рамках учений запустила четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря, сообщило Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Отмечается, что запущенные ракеты поразили заданную цель после прохождения эллиптической и восьмеркообразной орбит длиной около 2 тыс. километров. Как сообщается, учения продемонстрировали боевую готовность ядерных сил КНДР, передает ТАСС.

Напомним, во вторник Москва указала на риск неконтролируемой эскалации конфликта на Корейском полуострове.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01.22 / “Сумасшедшие темпы роста”. Количество пользователей “Дії” превысило 13 млн

12.11.20 / Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС

27.07.21 / Москвич поскользнулся в «Макдоналдсе» и потребовал с ресторана 2 млн рублей

14.09.21 / Times – неприглядная изнанка «фабрики грёз» — съёмочные группы критикуют Голливуд за чудовищные условия труда

05.07.21 / Британский дипломат перепутал Замбию с Зимбабве на похоронах экс-президента

25.12.21 / Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»

11.11.20 / Эпидемия COVID-19 в Украине. В Минздраве сообщили о более чем 28,5 тыс. госпитализированных

26.07.21 / Украинка Лынив стала первой женщиной – дирижером оперного фестиваля, основанного около 150 лет назад

27.11.20 / Экспертная группа предложила усложнить процедуру вето в НАТО

30.04.21 / Попова оценила ситуацию с заболеваемостью COVID в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика