 

Глава МИД Франции Колонна: Прибытие французских колесных танков AMX-10 RC на Украину ожидается в ближайшее время

24.02.2023, 3:20, Новости дня
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Прибытие французских колесных танков AMX-10 RC на Украину ожидается в ближайшее время, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в штаб-квартире ООН.

Колонна заявила, что Франция приняла решение поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время. Глава французского внешнеполитического ведомства также заявила, что Франция поставит Украине дополнительные гаубицы Caesar, а также системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортеры. Кроме того, французский дипломат сообщила, что Париж усилил поддержку Киева в плане подготовки украинских военнослужащих, передает ТАСС.

Колонна заявила, что Париж оказывает Киеву дипломатическую, политическую, финансовую, экономическую, военную и юридическую помощь. Она оценила предоставленную Украине помощь в общей сложности примерно в 2 млрд евро. При этом глава французского внешнеполитического ведомства пообещала, что Франция будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, в январе глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню назвал сроки отправки французских танков на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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