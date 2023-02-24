Глава МИД Франции Колонна: Прибытие французских колесных танков AMX-10 RC на Украину ожидается в ближайшее время

Прибытие французских колесных танков AMX-10 RC на Украину ожидается в ближайшее время, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в штаб-квартире ООН.

Колонна заявила, что Франция приняла решение поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время. Глава французского внешнеполитического ведомства также заявила, что Франция поставит Украине дополнительные гаубицы Caesar, а также системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортеры. Кроме того, французский дипломат сообщила, что Париж усилил поддержку Киева в плане подготовки украинских военнослужащих, передает ТАСС.

Колонна заявила, что Париж оказывает Киеву дипломатическую, политическую, финансовую, экономическую, военную и юридическую помощь. Она оценила предоставленную Украине помощь в общей сложности примерно в 2 млрд евро. При этом глава французского внешнеполитического ведомства пообещала, что Франция будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, в январе глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню назвал сроки отправки французских танков на Украину.

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