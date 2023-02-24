Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта

Чай — популярный

в России напиток. Традиции поэтапного раскрытия чайного листа и сложные технологии

не особо прижились в стране. Гораздо сильнее нам полюбились чайные пакетики.

Это быстро, удобно, дешево, вот только не всегда вкусно. Как же выбрать хороший

чай в пакетиках. Глава ассоциации “Росчайкофе” Рамаз Чантурия

рассказал Пятому каналу три секрета.

Обратите внимание

на помол чая. Если гранулы мелкие и сразу высыпаются, то никакие эфирные масла

в сырье не задержатся. Кроме этого, в ход идут не только листья, но и черенки. Отсюда,

первый совет — лучше выбирать крупный и средний помол чая.

Важную роль

играет упаковка. Индивидуальная упаковка защитит чайный пакетик от мусора и

пыли. А если она еще и из фольги, то сохранит аромат. Совет второй — покупайте пакетики,

которые индивидуально упакованы.

Обратите внимание

на форму пакетика. Плоские привычные упаковки не дают чаю возможность

раскрыться и отдать весь вкус. Другое же дело — пирамидки. Они лучше занимают

положение в кружке, а продавец может добавить более крупные листья. Совет

третий — покупайте чай в пирамидках.

Эксперт

напоминает, что качество чая во многом зависит от воды. Даже самый дорогой чай

будет невкусным в грязной воде из-под крана.