 

Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта

24.02.2023, 2:00, Разное
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Чай — популярный
в России напиток. Традиции поэтапного раскрытия чайного листа и сложные технологии
не особо прижились в стране. Гораздо сильнее нам полюбились чайные пакетики.
Это быстро, удобно, дешево, вот только не всегда вкусно. Как же выбрать хороший
чай в пакетиках. Глава ассоциации “Росчайкофе” Рамаз Чантурия
рассказал Пятому каналу три секрета.

Обратите внимание
на помол чая. Если гранулы мелкие и сразу высыпаются, то никакие эфирные масла
в сырье не задержатся. Кроме этого, в ход идут не только листья, но и черенки. Отсюда,
первый совет — лучше выбирать крупный и средний помол чая.

Важную роль
играет упаковка. Индивидуальная упаковка защитит чайный пакетик от мусора и
пыли. А если она еще и из фольги, то сохранит аромат. Совет второй — покупайте пакетики,
которые индивидуально упакованы.

Обратите внимание
на форму пакетика. Плоские привычные упаковки не дают чаю возможность
раскрыться и отдать весь вкус. Другое же дело — пирамидки. Они лучше занимают
положение в кружке, а продавец может добавить более крупные листья. Совет
третий — покупайте чай в пирамидках.

Эксперт
напоминает, что качество чая во многом зависит от воды. Даже самый дорогой чай
будет невкусным в грязной воде из-под крана.


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