В Геническе детей впервые посвятили в юнармейцы

В День защитника Отечества в городе Геническ в Херсонской области прошла первая церемония посвящения детей в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В организацию в городе вступили 37 школьников, сообщила газета «Надднепрянская правда» в своем Telegram-канале.

Каждый юнармеец принес торжественную клятву: быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки и т.д.

В конце торжественного мероприятия присутствующие гости поздравили учащихся с принятием присяги, пожелали мирного неба, успехов в учебе, культурного и духовного развития.

Также на 23 февраля в городе прошло открытие обновленного зала единоборств, там прошел первый боксерский матч, информирует Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

В обновленном зале херсонские спортсмены приняли команду из Донецкой народной республики. Матчевую встречу посетили врио главы региона Владимир Сальдо и председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Все бойцы, которые стоят на передовой – наши главные защитники. Поэтому давайте пожелаем добра, здоровья, крепости духа и целеустремленности нашим бойцам», – сообщил Сальдо в начале мероприятия.

Всего на матче было 12 пар, участие приняли даже девушки, а самое главное – в турнире не было призовых мест, каждый спортсмен стал победителем.

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