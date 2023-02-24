Фокусник Акопян объяснил, почему не собирается ехать на лечение в США

Знаменитый советский и российский фокусник Амаяк Акопян сообщил, что находится в тяжелом физическом состоянии, ему трудно передвигаться из-за травм позвоночника.

Акопян опасается проведения операции, на которой настаивают медики, поскольку организм может «не принять эти железки и начать отторгать». Об этом артист рассказал «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что находится в том возрасте, когда хирургические вмешательства небезопасны.

Фокусник пояснил, что его сын приглашает его приехать в США, но он отказывается, поскольку патриот своей страны. «Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России», – отметил Акопян.

Артист рассказал, что сейчас живет на скромную пенсию в 21-22 тыс. рублей, и пояснил, что даже при желании не мог бы поехать на свои средства лечиться за границу.

«Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! Да сейчас у меня и материального состояния такого нет», – сказал фокусник.

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