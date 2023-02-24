 

Минобороны РФ: Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику

24.02.2023, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление ВС РФ с территории Приднестровья, заявили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

В Минобороны РФ подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. В российском ведомстве предупредили, что ВС РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

Накануне Минобороны РФ предупредило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.22 / Eni приостановила заключение контрактов на российскую нефть

20.12.20 / Сирийская армия ликвидировала 39 террористов в провинции Хама

18.08.20 / В Конгрессе США осудили «предложение» РФ о военной помощи Лукашенко

05.08.21 / Рубль вырос к доллару и евро

06.10.20 / Первый в истории — Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

13.08.20 / Ученые из Белоруссии потребовали прекратить насилие

18.07.20 / Россия и Китай воспользовались пандемией COVID-19 для распространения пропаганды – Столтенберг

21.12.21 / В отходах электроники обнаружили новые токсичные вещества

12.08.21 / Боярский, Табаков, Говорухин. Телеканал “Интер” внепланово проверят из-за трансляции фильмов с актерами из “черного списка”

07.07.22 / Село в Брянской области подверглось артобстрелу со стороны Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика