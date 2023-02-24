Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля

24 февраля навсегда вошло в российскую историю как день начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Но в народном календаре эти сутки называются Васильевым день. В 2023 году праздник выпадает на пятницу (выходной).

История

Верующие почитают в этот день память

епископа Севастийского, священномученика Власия, который жил в III-IV веках в городе

Севастия (ныне Сивас, Турция). Он с детства вед праведный образ жизни, поэтому стал епископом. Во время гонений христиан Власий ушел на гору Аргеос (ныне вулкан Эрджиес, Турция). Там он жил в пещере. Но местный правитель выяснил местонахождение бывшего епископа и отправил его в темницу. Святой умер от пыток.

Традиции

Предки называли этот день “коровьим праздником” и угощали домашних питомцев и скот вкусностями. Также на Руси в течение этих суток предпочитали отдыхать, отправляться на ярмарку. Славяне считали, что работа в этот день может навлечь на скот болезни и даже смерть.

Что нельзя делать 24 февраля

Беря во внимания вышеупомянутые традиции, несложно догадаться, что ни в коем случае нельзя держать животных голодными. Если они не поедят, то хозяин сам лишится пропитания. Ужин на Васильев день должен быть богатым. Скудный стол сулит тоску в семье до самой Пасхи. Однако нужно исключить блюда из мяса.

Приметы

24 февраля обращают внимание на погоду и природу. Если в этот день выпало мало снега, то скоро наступит весна. Оттепель на Васильев день обещает, что больше не будет похолодания.