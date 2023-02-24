 

«Два поезда несутся друг на друга» — Вагенкнехт призвала Запад сесть за стол переговоров с Россией

24.02.2023, 0:33, Разное
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Переговоры — это единственный путь к прекращению боевых действий на Украине, сказала в эфире немецкого ток-шоу левый политик Сара Вагенкнехт. Она обвинила Запад в том, что он предоставляет Киеву военную помощь в таком объёме, чтобы «противостояние на истощение продолжалось вечно». «Это же никакая не солидарность с Украиной», —передаёт её слова Die Welt: «Два поезда несутся друг на друга, и так будет продолжаться вечно. Это же безответственно».


AP

Германия вместе с другими посредниками, например Китаем, должна усадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров, сказала в эфире немецкого ток-шоу левый политик Сара Вагенкнехт. Она предостерегла Берлин от поддержки противостояния, направленного на истощение. «Если РФ откажется от этих переговоров, тогда, как по мне, можно поговорить о многом другом. Но… мирной инициативы Запада до сих пор не существует», — передаёт её слова Die Welt.

В середине февраля Вагенкнехт в соавторстве с немецкой правозащитницей Алисой Шварцер опубликовала так называемый «Манифест за мир», в котором они призывают остановить поставки Киеву вооружения и организовать переговоры с участием стран — членов НАТО. В ходе ток-шоу левый политик осудила тех, кто считает, что диалог с главой Кремля Владимиром Путиным невозможен. «Как тогда завершить эти боевые действия? — недоумевает она. — Назовите мне реалистичную концепцию, которая есть у Запада для прекращения боевых действий. Ведь боевые действия не остановить с помощью танков, боевых самолётов и всё большего количества оружия». Также она обвинила Североатлантический альянс в том, что он поставляет Украине как раз столько военной техники, чтобы «противостояние на истощение продолжалось вечно»: «Это же никакая не солидарность с Украиной».

Левый политик призвала провести референдумы в занятых российскими войсками областях на Украине, чтобы люди могли сами проголосовать и решить, в какой стране они хотят жить. Она также обвинила западных политиков в «политическом туризме», когда они под охраной и наблюдением ездят на Украину и делают там «постановочные фотографии». Вагенкнехт убеждена, что такие поездки не помогут понять, какие в стране существуют настроения, тем более когда там идут боевые действия. Она также осудила Москву за то, что она продолжает делать ставку на военное решение конфликта: «Но то, что Путин поступает так же неправильно, как и мы, — это не аргумент. Это означает только то, что два поезда несутся друг на друга и так будет продолжаться вечно. Это же безответственно».


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