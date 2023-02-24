 

Мнение: Сколько в России отщепенцев?

24.02.2023, 0:20, Разное
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ВЦИОМ подсчитал, что на 81% россиян послание Владимира Путина произвело положительное впечатление.

И где ВЦИОМ раскопал 19% респондентов, на которых послание президента или вообще не произвело никакого впечатления, или произвело отрицательное впечатление?

Видимо, они ждали, что Путин объявит войну США, заявит о начале всеобщей мобилизации? А то и вовсе рассчитывали, что Главком сообщит, что отдал приказ ВКС нанести ракетно-бомбовые удары по Вашингтону, Лондону, Берлину, Парижу….?

Похоже, что все, кого разочаровал в своем послании Владимир Путин, чьи чаяния президент России не оправдал, или дураки, или умные, но отщепенцы. Какой вариант более вероятный?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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