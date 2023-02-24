Как Кремль почти четыре месяца обманывал весь мир, утверждая, что не собирается нападать на Украину

Год назад, ранним утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Россия начала «специальную военную операцию» в Украине.

О том, что это может произойти, западные СМИ и политики предупреждали с начала ноября 2021-го. И все это время, почти четыре месяца, президент Владимир Путин и другие российские чиновники уверяли, что «Россия проводит миролюбивую политику» и не собирается ни на кого нападать.

Впервые о стягивании российских вооруженных сил к границам Украины сообщила The Washington Post 30 октября, ссылаясь на анонимные источники, отмечавшие, что войска начали перебрасывать после учений «Запад — 2021» в Беларуси. Через несколько дней об этом написала Politico — уже со спутниковыми снимками.

– Не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — прокомментировал 2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, будет дальше принимать меры по обеспечению своей безопасности.

11 ноября Bloomberg сообщил, что Вашингтон передал союзникам в ЕС информацию о готовности Москвы рассматривать потенциальное вторжение в Украину.

– Подобные заголовки — не что иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы, — так это прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

А вот как на вопрос о возможности вторжения в Украину тогда отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский:

– [Наша страна] Никогда не планировала [нападение] и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета.

Уже 21 ноября Bloomberg написал, что, по информации американской разведки, Россия готовит вторжение в Украину в конце января — начале февраля 2022 года, и намерена провести его с трех направлений: с восточной границы, из Крыма и со стороны Беларуси.

– Кто на кого нападет: Россия на Украину или Украина на Россию?» — комментировал это 23 ноября Дмитрий Песков. — Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов.

– Должен всех успокоить: ничего такого не будет. Вообще всё, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, — сказал 27 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, добавляя, что таким образом Вашингтон подталкивает Киев напасть на Донбасс.

– О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения «Запад 2021», — но, как видим, этого не случилось, — сказал Владимир Путин 30 ноября. — Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

В декабре публикаций о возможном нападении России в Украину становилось все больше. В начале месяца немецкий таблоид Bild опубликовал карту вероятного вторжения, которая наделала много шума в сети.

– Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства, — заявила на это 4 декабря пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. — Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США. … Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья.

8 декабря вопрос о возможном нападении задали Путину на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции.

– Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе, — сказал президент России.

– Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации, — заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов 9 декабря. — Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью.

23 декабря президент России выступал на пресс-конференции. На вопрос американского журналиста, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину, Путин ответил так:

– Вы требуете от нас гарантий? Это вы должны дать нам гарантии. Немедленно. И сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. … По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома.

А накануне, 22 декабря, пресс-секретарь Путина выразил недовольство тем, что Россию «пытаются представить стороной конфликта» на Донбассе.

– И Зеленский, и некоторые другие страны, они постоянно пытаются представить Россию стороной конфликта. Все-таки юго-восток Украины — это юго-восток Украины. И там была гражданская война на Украине. И все эти проблемы исключительно внутриукраинские. Поэтому мы категорически против того, чтобы нас позиционировали как сторону конфликта, — сказал Песков.

30 декабря состоялись телефонные переговоры Джо Байдена с Путиным. Президент США пригрозил российскому коллеге жесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

– С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений, — так об ответе Путина написала пресс-служба Кремля.

9−10 января в Женеве прошли переговоры представителей Госдепа США и МИД России по ситуации в Украине. Вот что об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков:

– Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории, нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи.

14 января пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Россия готовит провокацию — операцию под чужим флагом — как предлог для вторжения в Украину, которое может произойти в срок до середины февраля.

– В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений. Россия против войны. Мы за дипломатическое решение всех международных проблем, — отреагировало на это российское посольство в США.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Госдепа «полной дезинформацией». А 21 января после переговоров в Женеве с госсекретарем США Блинкеном он заявил:

– Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. … Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Вы спрашиваете, почему сейчас? А когда не нападать-то нам. … Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.

А вот что рассказал в тот период Дмитрий Песков в интервью CNN:

– Российских военных в Донбассе нет. Я официальный представитель Кремля, и я официально могу заявить вам, что российских военных в Донбассе, как и на украинской земле, нет. Но российские войска есть на территории Российской Федерации вблизи украинской границы. И мы считаем необходимым присутствие там этих войск перед лицом довольно напряженной ситуации и крайне недружественной среды, созданной … движением НАТО к нашим границам. Мы не говорим о военных действиях. Вы должны понять: никто никому не угрожает военными действиями. Будет просто безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять контрмеры.

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский 31 января поиронизировал над продолжающимися заявлениями США о возможности нападения России на Украину:

– Как заботливо со стороны наших американских друзей! Россия не волнуется об атаке, Украина тоже не беспокоится (мы якобы «призываем их этого не делать»), начеку только США! Похоже, что, согласно постпреду США при ООН, Совбез ООН — это клуб обеспокоенных людей, которым США говорят, о чем волноваться.

А его начальник, постпред Василий Небензя в тот же день на заседании Совбеза ООН по Украине «уличил» Запад в том, что он обвиняет Россию в агрессивных намерениях бездоказательно.

– Военная акция России против Украины, до которой, как они всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится… Я хочу задать вопрос не только нашим коллегам из США, но и тем, кто упоминал это, откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали, — сказал Небензя.

8 февраля на переговоры к Путину приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон. Темой была безопасность Украины. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что территориальная целостность Украины может быть достигнута только путем переговоров с Донецком и Луганском, а Киев якобы нарушает Минские соглашения, которые должен соблюдать.

– В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится, — сказал Путин.

10 февраля Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. На брифинге после них он заявил, что Запад «разыгрывает драму»:

– Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию, и тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом.

В тот же день постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил:

– Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. А самое главное — даже намека на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями.

В следующие пару дней западные СМИ впервые назвали конкретные даты возможного вторжения России в Украину: то 15, то 16 февраля.

– США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия… Видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, — заявила на это пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

В эти же дни постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов дал интервью немецкому телеканалу WELT, которое было опубликовано как раз 16 февраля.

– Я могу заверить, что в эту среду (16 февраля) атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации [ситуации на границе России и Украины] также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду» — сказал он.

Нападения в среду действительно не произошло. На пресс-конференции 18 февраля Путина спросили, как он пережил ночь «вторжения».

– Я не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше, — ответил президент России.

Американское издание Politico сообщило, что новой датой вторжения может быть 20 февраля. Также о том, что нападение может быть в ближайшие дни, заявил Джо Байден. 20 февраля должны были закончиться российско-белорусские учения, и войска РФ, как говорил Дмитрий Песков, должны будут покинуть Беларусь. Точнее, об их дальнейшем присутствии «речи не идет», сказал он. А Сергей Лавров над новой датой атаки поиронизировал:

– Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. Насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся.

Как известно, 20 февраля войска России остались в Беларуси под предлогом дальнейших учений из-за «обострения ситуации на Донбассе». В этот день американский телеканал CBS со ссылкой на разведку сообщил, что российские войска уже получили приказ на вторжение в Украину.

– Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то, — так на это отреагировала в соцсетях Мария Захарова.

А Дмитрий Песков снова заявил, что Россия не собирается воевать:

– Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война».

Уже в понедельник, 21 февраля, ситуация стала развиваться стремительно: Россия признала самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами. Вечером этого дня Владимир Путин выступил с программной речью, обосновывающей то, почему, на его взгляд, Украина не может проводить самостоятельную политику и не должна сближаться с Западом. На следующий день Совет Федерации дал Путину разрешение на использование российской армии за границей — на Донбассе, для «защиты» местных жителей. А 23 февраля появилось обращение от имени представителей этих республик: они попросили Путина ввести войска и защитить их от «геноцида» со стороны украинцев.

24 февраля 2022 года, в 5:07 по киевскому времени (около 6 утра по Москве) и спустя примерно 15 минут после телевизионного обращения Владимира Путина российские войска нанесли ракетные удары по целям вблизи Киева, а по Харькову — удары дальнобойной артиллерией.

До рассвета поступили сообщения о взрывах вблизи Одессы, Днепра, Мариуполя, Краматорска и Ивано-Франковска — целями ударов стали военные объекты, однако в нескольких городах и в их окрестностях был нанесён значительный ущерб и гражданским объектам. Ракетным и артиллерийским обстрелам подверглись аэропорты в Борисполе, Озёрном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. Представители Минобороны США заявили, что россияне выпустили более 100 ракет — баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты морского базирования. Согласно подсчётам в атаке были задействованы 75 российских бомбардировщиков.

Одновременно с этим началось наземное наступление с трёх направлений по всей границе от Житомирской области (из Белоруссии) до Луганской и из Крыма.