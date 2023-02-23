На Дмитриевской башне Нижегородского кремля появилось поздравление ко Дню защитника Отечества

На фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля транслировалось аудиовизуальное поздравление, посвященное военным, которые находятся на боевом посту и всем защитниками Отечества.

На внешнем фасаде башни, смотрящем на площадь Минина, появился символ праздника – огненная пятиконечная звезда, флаг России, а также объемная цифра 23, говорится на сайте правительства региона.

Подобные аудиовизуальное представления на башнях Нижегородского кремля стали уже традиционной частью событийной программы в памятные и праздничные даты.

В День защитника Отечества 3D-мэппинг можно было увидеть с 18.00 до 03.00.

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