 

На Дмитриевской башне Нижегородского кремля появилось поздравление ко Дню защитника Отечества

23.02.2023, 10:20, Новости дня
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На фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля транслировалось аудиовизуальное поздравление, посвященное военным, которые находятся на боевом посту и всем защитниками Отечества.

На внешнем фасаде башни, смотрящем на площадь Минина, появился символ праздника – огненная пятиконечная звезда, флаг России, а также объемная цифра 23, говорится на сайте правительства региона.

Подобные аудиовизуальное представления на башнях Нижегородского кремля стали уже традиционной частью событийной программы в памятные и праздничные даты.

В День защитника Отечества 3D-мэппинг можно было увидеть с 18.00 до 03.00.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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