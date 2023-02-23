На Дмитриевской башне Нижегородского кремля появилось поздравление ко Дню защитника Отечества
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля транслировалось аудиовизуальное поздравление, посвященное военным, которые находятся на боевом посту и всем защитниками Отечества.
На внешнем фасаде башни, смотрящем на площадь Минина, появился символ праздника – огненная пятиконечная звезда, флаг России, а также объемная цифра 23, говорится на сайте правительства региона.
Подобные аудиовизуальное представления на башнях Нижегородского кремля стали уже традиционной частью событийной программы в памятные и праздничные даты.
В День защитника Отечества 3D-мэппинг можно было увидеть с 18.00 до 03.00.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет