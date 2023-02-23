 

Джонсон объявил о планах стать генсеком НАТО

23.02.2023, 23:45, Новости дня
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Бывший британский премьер Борис Джонсон, ушедший в отставку с этого постав в 2022 году, объявил о своих планах стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.

Должность генерального секретаря Североатлантического альянса «очень хорошая и важная», а само НАТО сейчас «крепко, как никогда», сообщил Джонсон в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.

Он подтвердил, что рассматривает возможность стать кандидатом на пост главы НАТО.

Напомним, срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в сентябре 2023 года. По данным некоторых СМИ, сам Столтенберг не намеревается продлевать срок своих полномочий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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