Джонсон объявил о планах стать генсеком НАТО
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Бывший британский премьер Борис Джонсон, ушедший в отставку с этого постав в 2022 году, объявил о своих планах стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.
Должность генерального секретаря Североатлантического альянса «очень хорошая и важная», а само НАТО сейчас «крепко, как никогда», сообщил Джонсон в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.
Он подтвердил, что рассматривает возможность стать кандидатом на пост главы НАТО.
Напомним, срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в сентябре 2023 года. По данным некоторых СМИ, сам Столтенберг не намеревается продлевать срок своих полномочий.
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