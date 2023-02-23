 

Советник главы Крыма Крючков: Повреждение железнодорожного полотна в Крыму устранено, движение восстановлено

23.02.2023, 23:45, Новости дня
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Восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Крючков информировал, что ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь – Бахчисарай завершены, движение восстановлено, передает ТАСС.

В четверг вечером региональное управление МЧС сообщило, что повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма на участке от Симферополя к Севастополю привело к временной приостановке движения поездов.

Как информировало региональное управление МЧС в своем Telegram-канале, в 19.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе Крыма в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна, в результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Причины произошедшего не уточняются.

Как сообщил заместитель министра транспорта полуострова Николай Лукашенко, ремонт завершат в течение нескольких часов, после чего движение вновь будет открыто. К месту ЧП направили пожарно-спасательные подразделения и оперативную группу МЧС, а также ремонтную бригаду Крымской железной дороги.

В свою очередь глава администрации Бахчисарайского района Крыма Людмила Пучкова сообщила, что повреждение железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма стало причиной задержки пассажирского поезда сообщением Севастополь – Санкт-Петербург, пассажиров пригородных поездов доставили в Симферополь автобусами.

Тем временем в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что поезд сообщением Севастополь – Санкт-Петербург задерживается до трех часов, пассажиров поезда накормили горячим питанием. Поезд Севастополь-Москва, по данным перевозчика, уже отправился к месту назначения, задержка составила чуть более часа, однако поезд еще может войти в график, нагнав время в пути.

Напомним, во вторник глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить границы спецоперации до Одессы, чтобы гарантировать безопасность полуострова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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