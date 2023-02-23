 

Постпред РФ при ООН Небензя: Отношения России и ЕС продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет

23.02.2023, 23:45, Новости дня
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Отношения между Россией и Евросоюзом продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом.

Небензя напомнил, что в прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, российские дипломаты говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ пробито дно. Однако постпред РФ при ООН заметил, что, как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только отношения РФ и ЕС, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа, передает ТАСС.

Небензя выразил уверенность, что когда историки будут описывать 2022 и 2023 годы, то в разделе, относящемся к Евросоюзу, самыми частыми словами, наверняка, окажутся следующие: деградация, беспомощность, близорукость и русофобия. Российский дипломат подчеркнул, что немалая заслуга в этом не только индивидуальных европейских лидеров, но и евробюрократов, к которым относится и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Небензя отметил, что благодаря Боррелю, за последний год мир очень много нового узнал о Европе и истинной сущности европейской дипломатии, например, что свобода слова в ЕС тождественна запрету на альтернативные точки зрения, что Европа – это цветущий сад, окруженный джунглями, что борьба за мир для европейских дипломатов сводится к нарастающим потокам оружия в зону конфликта, хотя это в принципе прямо запрещено внутриеэсовским законодательством, причем, часть этих поставок, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в миролюбии ЕС, оплачивается из европейского Фонда мира.

Ранее в четверг Небензя назвал заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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