Мнение: Так будет с каждым русофобом (с)

И почти одновременно, кстати, Ютуб заблокировал также и канал Камикадзе Ди, который был примерно вдвое популярнее того же Тёмы. У Камикадзе было под 2 миллиона подписчиков на Ютубе. При этом самого Камикадзе (Дмитрия Иванова) уже никак не назовешь провоенным или пророссийским видеоблогером, наоборот: этот Камикадзе сто лет как, еще задолго до войны, эмигрировал из РФ, и его канал был посвящен в основном критике Путина и российской политики. Естественно, после начала СВО Камикадзе свою критику только усилил – и за это, конечно же, был удостоен в РФ почетным званием иноагента. Но и иноагентство не спасло Камикадзе от произвола Гугла-Ютуба.

И вот – такой исход. И всё – тоже в лучших традициях Ютуба: четыре сбоку – ваших нет. Без объяснений, без сожалений, просто снесли, и всё. 1,7 млн. подписчиков могут сосать лапу – они здесь никто. То, что никто не считает нужным даже объясняться, и “подсудимому” не дают даже возможности “произнести последнее слово” (которое даже в Средние века считали нужным давать осужденному) – конечно, особенно потрясает.

В z-пабликах, кстати (например, во ВКонтакте и в том же Телеграме) по поводу “устранения” канала Камикадзе царит эйфория, и заслугу в этом данные “сообщества” приписывают себе: дескать, они “завалили Ютуб жалобами русских пользователей” – и вот результат. Куча горделивых плашек типа “Так будет с каждым русофобом!”

1,7 млн. человек – это примерно население целой Варшавы. Прага, в которой Камикадзе вроде как и жил, значительно меньше, в ней всего 1,2 млн. жителей. Словом, Ютуб забанил целую Варшаву собственных пользователей. За что? По какому праву? Как и всегда в таких случаях – НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ОБЪЯСНЕНИЙ. “Потому что можем” – вот и весь ответ. А может, и впрямь “за русофобию”, под которой, как обычно, понимается нелюбовь к Путину?

Площадка для размещения блогов, еще раз повторю – ОБЯЗАНА быть нейтральной, и может руководствоваться только требованиями законодательства. Это как с арендодателями: владелец дома может сдавать квартиру жильцам, но у него нет никакого права диктовать им, в какой позе и как часто им следует заниматься сексом. А если Тёма Лебедев взял в прокате кинокамеру – владелец проката не должен и не вправе диктовать Тёме, что, скажем, уточек на эту камеру он снимать может, а вот белочек – нет, нельзя, я запрещаю. Владелец средств для размещения контента не должен обладать властью над собственно контентом – это вообще не его собачье дело.

А вот автор – может. Автор – бог, владельцы площадок – обслуживающий персонал. Должно быть так.