Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ватные палочки —
маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но как
же еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способов
использования ватных палочек:
Для чистки клавиатуры
Расстояния между
клавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобно
очистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащую
жидкость, протереть все места и дать высохнуть.
Для чистки украшений
С помощью
специального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку,
украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит даже
труднодоступные места.
Для зажигания
свечи
Необходимо
пропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет гореть
достаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.
Для ремонта
бегунка
Когда замок на
одежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.
Для ремонта обуви
Обработайте
царапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелин
для блеска. Царапин как ни бывало.
Для окрашивания
волос
Палочкой удобно
размешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки.
Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.
Для ремонта
плитки
Возьмите осколок
плитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основному
кусочку.
Смотреть комментарии → Комментариев нет