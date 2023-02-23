Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования

Ватные палочки —

маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но как

же еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способов

использования ватных палочек:

Для чистки клавиатуры

Расстояния между

клавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобно

очистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащую

жидкость, протереть все места и дать высохнуть.

Для чистки украшений

С помощью

специального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку,

украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит даже

труднодоступные места.

Для зажигания

свечи

Необходимо

пропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет гореть

достаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.

Для ремонта

бегунка

Когда замок на

одежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.

Для ремонта обуви

Обработайте

царапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелин

для блеска. Царапин как ни бывало.

Для окрашивания

волос

Палочкой удобно

размешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки.

Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.

Для ремонта

плитки

Возьмите осколок

плитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основному

кусочку.