 

Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования

23.02.2023, 23:10, Разное
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Ватные палочки —
маленькие помощники в макияже и незаменимые друзья в гигиене ушных раковин. Но как
же еще можно использовать их в быту? Мы нашли 7 необычных способов
использования ватных палочек:

Для чистки клавиатуры

Расстояния между
клавишами ноутбука или самой клавиатуры очень небольшие, поэтому их удобно
очистить от пыли при помощи ватной палочки. Достаточно окунуть ее в спиртосодержащую
жидкость, протереть все места и дать высохнуть.

Для чистки украшений

С помощью
специального раствора или пасты для придания блеска, нанесенных на палочку,
украшениям можно вернуть первоначальный вид. Палочка очистит даже
труднодоступные места.

Для зажигания
свечи

Необходимо
пропитать ватную палочку спиртом, а затем поджечь. Такой мини-факел будет гореть
достаточно долго, им удобно поджечь нужное количество свечей.

Для ремонта
бегунка

Когда замок на
одежде стал плохо работать, пройдитесь по нему палочкой, смоченной в масле.

Для ремонта обуви

Обработайте
царапины на обуви ватной палочкой и ацетоном, а затем нанесите на места вазелин
для блеска. Царапин как ни бывало.

Для окрашивания
волос

Палочкой удобно
размешивать краску, а также делать точечное окрашивания отдельной прядки.
Оберните волосы фольгой — и вот новый цвет уже начинает проявляться.

Для ремонта
плитки

Возьмите осколок
плитки, ватной палочкой нанесите клей или лак для ногтей и приложите к основному
кусочку.


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