Das Erste – запрет на увольнения и ежемесячные выплаты — Эрдоган объявил о мерах финансовой помощи пострадавшим от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мерах экономической поддержки в провинциях, пострадавших от землетрясения, пишет Das Erste. Власти ввели запрет на увольнения сотрудников и пообещали предоставить работодателям финансовую помощь для частичного покрытия зарплат. Кроме того, пострадавшие граждане смогут ежедневно получать выплаты в размере около 133 лир. Землетрясения в регионе тем временем продолжаются.



AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мерах экономической поддержки в провинциях, пострадавших от землетрясения. Власти ввели запрет на увольнения сотрудников. Работодатели, чьи рабочие места были «сильно или умеренно повреждены», получат финансовую поддержку для частичного покрытия заработной платы тех сотрудников, чей рабочий день был сокращён, пишет Das Erste.

Кроме того, жители десяти провинций страны, в которых объявлено чрезвычайное положение, смогут ежедневно получать около 133 лир из фонда социального обеспечения, или около €200 в месяц.

Землетрясения в регионе продолжаются до сих пор. Ранним утром в среду в восточной части Средиземного моря недалеко от границы между Израилем и Ливаном произошло землетрясение магнитудой 4,4, о чём сообщили Немецкий исследовательский центр геонаук в Потсдаме и Геологическая служба США. Примерно через час в Ираке, граничащем с Сирией, произошло ещё одно землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались и в Турции. Сообщений о раненных не поступало.

Две недели назад на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 7,7. В управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что с момента первого землетрясения 6 февраля в регионе было зафиксировано более 6 тыс. повторных подземных толчков.

Общее число погибших в результате землетрясения превысило 48 тыс. человек, в том числе более 42 тыс. — в Турции. По данным ООН, без крова остались около 1,5 миллионов человек. Помимо основных задач по обеспечению жильём, а также снабжению электроэнергией, водой и отоплением, перед правительством Турции стоит задача по защите пострадавших от безработицы.

В Турции продолжается расследование нарушений, допущенных при строительстве обрушившихся домов. По информации турецких государственных СМИ, власти выявили 564 подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий, 160 из них арестованы. Число разрушенных в результате землетрясения зданий только в Турции превысило 7,5 тыс., передаёт Das Erste.