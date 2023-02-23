Отказники

Как в РФ преследуют военнослужащих, не желающих участвовать в СВО.

Военным обещали большие тюремные сроки за отказ ехать в зону боевых действий. Но поначалу суды были не так уж строги — сбежавшим из части чаще назначали условное наказание или штраф. Однако уже в сентябре прошлого года уголовную статью о «самоволке» и еще несколько «военных» статей УК серьезно ужесточили, и с конца 2022 года суды стали выносить по ним приговоры по всей строгости. Если раньше — до СВО — дезертиры просто уходили насладиться гражданской жизнью или бежали от внутриармейских конфликтов, то теперь среди мотивов самовольного оставления места службы называют и попытку избежать отправки на передовую или же разорвать контракт.

Случаи оставления воинской части мобилизованными редки — приговоры чаще выносятся в отношении контрактников, которым назначают штрафы или условный срок.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Побеги военнослужащих происходят в РФ ежегодно, однако, если судить по публикациям в СМИ и по базе судебных решений Росправосудие, после 24 февраля 2022 года их количество увеличилось. Один из первых случаев произошел прямо в день объявления о начале военной операции. Тогда из части в приграничной Ростовской области сбежал контрактник. По данным местных журналистов, он служил в звании рядового.

Затем СМИ сообщали об оставлении воинской части контрактниками. Некоторые беглецы объясняли, что просто хотели отдохнуть, другие пытались избежать отправки в зону спецоперации. Кто-то из контрактников возвращался в место постоянной дислокации своей части после объявления частичной мобилизации, чтобы написать рапорт на увольнение. Этот способ иногда помогал.

Ранее попытки оставить часть квалифицировались по двум уголовным статьям: 337-й и 338-й УК РФ — «Самовольное оставление части или места службы» и «Дезертирство».

В подавляющем большинстве случаев применялась первая, менее тяжелая статья, согласно которой военный, совершивший деяние впервые, вообще может быть освобожден от ответственности.

Если же дело все-таки возбуждали, то приговор ограничивался арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части или лишением свободы до пяти лет (обычно суды заменяли его на условный срок). Однако эта мера действует только в обычное время. В сентябре прошлого года 337-ю статью ужесточили: за самовольное оставление части «в период мобилизации или военного положения» суд может приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет.

«После принятия поправок наказания с условным сроком суды дают редко, штрафы в принципе уже не назначают. Условный срок еще давали в переходный период, когда только начали применять эти поправки, но практика быстро меняется», — поясняет военный юрист Алексей Морозов.

В октябре 2022 года впервые завели дело по статье «Неисполнение приказа» (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ) в отношении военнослужащего по контракту (его имя в официальных документах не называется), который отказался участвовать в спецоперации. Аналогичное дело появилось в феврале этого года, оно было возбуждено против военного врача Дениса Васильева, сообщил правозащитник Павел Чиков.

Еще будучи курсантом, Денис помогал военнослужащим лечиться от коронавируса, и Васильева наградили медалью Минобороны «За борьбу с пандемией COVID-19». В 2022-м он выпустился из вуза и должен был проходить службу на Земле Франца-Иосифа. Вместо этого

военному врачу дали приказ отправляться в зону боевых действий. Васильев отказался по личным убеждениям. Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела, и ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Первые сроки

В декабре прошлого года суды начали оглашать первые приговоры о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации. 14-го числа Мурманский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении Максима Малышева. Ему вменили дезертирство и покушение на незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 338 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Приговор уже вступил в законную силу, однако решение так и не было опубликовано на сайте суда. В разговоре с журналистами «Медиазоны»* судья Виталий Загорский отказался раскрыть, какое наказание он назначил Малышеву, поскольку слушания проходили в закрытом режиме.

«Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят.

И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, Пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс, вот и все», —

прокомментировал свое решение судья.

Другие приговоры за самовольное оставление части (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ) в период частичной мобилизации вынесли военные суды в Великом Новгороде и Солнечногорске. Военнослужащий Данила Иванов обвинялся в оставлении места службы более чем на месяц. Он получил пять лет условного срока. По словам защитника, Иванову вменили в вину то, что он оставил часть под Белгородом 29 апреля и добровольно вернулся туда 26 сентября, после объявления о частичной мобилизации. А в Солнечногорске суд назначил четыре года условно Алексею Созонову, сказал «Медиазоне»* его адвокат, не став раскрывать детали процесса.

Самое строгое наказание, которые выносили суды по 337-й статье до начала частичной мобилизации, — три года колонии-поселения. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к такому сроку контрактника Константина Санникова. Он отказался от участия в боевых действиях, находясь в зоне СВО, и сбежал из пункта временной дислокации воинской части более чем на месяц.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Как утверждается в сообщении на сайте военного суда, 24 июля 2022 года военнослужащий Санников самовольно покинул место временной дислокации воинской части в Белгородской области и направился в город Лысьва Пермского края. Позже он жил и в других местах. А 31 августа бригада скорой медицинской помощи доставила военнослужащего в Сахалинскую областную больницу с диагнозом «острая алкогольная интоксикация». 22 декабря суд вынес ему приговор.

Спустя пару месяцев после начала частичной мобилизации в Перми осудили 22-летнего жителя Соликамска Владислава Бахура — это один из первых осужденных по поправкам к 337-й статье УК. В приговоре уточняется, что Бахур сбежал из части «в период мобилизации».

В самоволке он находился больше месяца, в итоге его задержала полиция. Молодого человека приговорили к пяти годам условно. В пользу военного сыграло его участие в спецоперации, где Бахур получил ранение, — этот момент суд счел смягчающим обстоятельством и не стал отправлять Владислава в колонию.

Дезертиры

Примечательно, что никто из военнослужащих, дела которых изучила «Новая», не выступал в суде против спецоперации и не говорил, что его убеждения как-то поменялись после попадания в зону СВО.

Как предположил военный юрист, это может быть связано со стратегией защиты: фигуранты и их защитники порой считают, что если заявлять о своих антивоенных убеждениях, то приговор вынесут более суровый.

«Если обвиняемый начнет говорить, что он против спецоперации или его убеждения изменились, значит, он не собирался возвращаться. А это уже не «самовольное оставление части», а «дезертирство». За дезертирство после поправок в УК можно получить от пяти до 15 лет колонии», — добавляет Морозов.

С 24 февраля по статье «дезертирство» военных судили значительно реже, чем за «самоволку». Но тем не менее уже и по 338-й статье идут суды. Один из таких процессов проходит в Туле в отношении некого Сергея П.

Андрей Карев

* Внесены в реестр «иностранных агентов».

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