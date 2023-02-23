Мнение: Скромность Путина

Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

И поговорил с ветеранами, которые рассказали Путину, что послушали его послание, что горячо поддерживают, поблагодарили «… за поддержку участников специальной военной операции. Это является очень важным решением для нас всех» (отсюда).

Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание. Мол, произносить речь намного легче, чем слушать(отсюда).

Почему Путин отшутился про послание? Потому что скромный?

Фотографии отсюда

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