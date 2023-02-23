Мнение: Скромность Путина
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
И поговорил с ветеранами, которые рассказали Путину, что послушали его послание, что горячо поддерживают, поблагодарили «… за поддержку участников специальной военной операции. Это является очень важным решением для нас всех» (отсюда).
Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание. Мол, произносить речь намного легче, чем слушать(отсюда).
Почему Путин отшутился про послание? Потому что скромный?
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет