 

Мнение: Скромность Путина

23.02.2023, 22:50, Разное
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Президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

И поговорил с ветеранами, которые рассказали Путину, что послушали его послание, что горячо поддерживают, поблагодарили «… за поддержку участников специальной военной операции. Это является очень важным решением для нас всех» (отсюда).

Путин пошутил, что с трудом смог бы выслушать собственное послание. Мол, произносить речь намного легче, чем слушать(отсюда).

Почему Путин отшутился про послание? Потому что скромный?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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