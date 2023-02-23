Шольц не увидел перспектив установления мира на Украине

Шансов установить мир на украинской территории в ближайшей перспективе нет, конфликт может оказаться продолжительным, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Военную поддержку киевского режима нельзя прекращать, и сначала должен наступить момент, который «открывает перспективу мира», сообщил Шольц в эфире канала ZDF, передает ТАСС.

Он напомнил, что Берлин помогает Киеву активней всех других стран Европы, но отметил, что выступает против поставок истребителей украинской стороне.

Напомним, КНР придерживается иного мнения по украинскому конфликту, и вскоре ожидается обнародование китайского плана по этому вопросу. Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявлял, что кризис может быть разрешен мирными средствами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал внимательно выслушать, что предложит КНР для урегулирования на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что в предложении должно быть что-то кроме «циничного прекращения огня».

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