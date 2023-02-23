Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР

Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и предложением сдаться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.

В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.

Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.

Как утверждается в сообщении, инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение госорганами Украины своих функций. В ведомстве заявили, что работа большинства информационных ресурсов восстановлена.

Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов РФ и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

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