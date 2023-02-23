 

Мнение: О вежливом китайском унижении России… И это ещё не предел?

23.02.2023, 22:14, Разное
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То, что по «хитрому плану» должно было улучшить геополитические позиции России и укрепить её влияние в мире теперь, по истечении года, оборачивается… Скажем вежливо — прямой своей противоположностью. «Великая и могучая» почти сверхдержава на глазах превращается в ту, которую пользуют все, кому не лень. И по полной программе.

Особенно старшие — да, теперь это очевидность, — «китайские товарищи». И дело не только в том, что эмиссар из Пекина приехал продиктовать российскому президенту некие условия, прикрыв китайский ультиматум заверениями в твёрдом, как скала, партнёрстве.

Ещё бы оно не было твёрдым, когда оно так выгодно китайской стороне!

Вот что говорит #статистика

то структура российского рынка новых легковых автомобилей в 2022 году по месяцам. Видно, как старшие китайские товарищи нарастили долю на российском рынке. Вчетверо почти. Да, вроде бы «российский автопром» тоже себя показал. Но в статистику по нему входит и московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»), который начал серийную крупноузловую сборку китайских автомобилей под «отечественным» брендом. И замена комплектующих из ЕС некими аналогами из Поднебесной для других как бы российских марок.

#Китай наступает на российский рынок вежливо, но твёрдо.

И его продукция порой оказывается даже лучше.

Очередное унижение сверхдержавы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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