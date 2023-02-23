Мнение: О насилии в семье

Надо иногда публиковать и милые, приятные истории, с однозначной трактовкой – которые настраивают на позитивный лад и надолго поселяют на лице добрую улыбку. Без этой вашей политики, войны и прочих ужасов. Вот одна из таких (во всяком случае, на меня она произвела именно вышеописанное впечатление).

Автор – моя давняя приятельница в ФБ, дама крайне порывистая, резкая… но и талантливая, с легким пером (при том, что никогда в жизни ничему подобному не училась). С неоднозначной биографией: была трижды замужем… за одним и тем же человеком, жила между Россией, Нижним Новгородом и Киргизией, а сейчас в 47 лет – беременна и с нетерпением ждет ребенка (при том, что “младшей” ее дочери 20). В общем, женщина-вихрь! И вот – одна из ее замечательных жизненных зарисовок (ее ФБ – именно что дневник, сплошной поток жизни, Джойс позавидовал бы).

“Ездили сегодня в гости втроем без зятя, который подхватил простуду и лежит с температурой.

Были у одной моей кузины, и еще две с мужьями и чадами.

Мужики разъехались, а мы остались женским кругом и четырнадцатилетний племянник еще.

Обычный взрослый разговор, и тут шестнадцатилетняя племянница вклинивается и рассказывает, что ее мать, моя сестра, нашла в телефоне сына эротические фоточки его одноклассницы, и дальше язвительные замечания в сторону брата. Племяш лицом цвета спелого граната. Ситуация неприятная. Говорю сестре:

– Дина, ты вообще знаешь о существовании личного пространства? Ты дура?

– Ира, а это нормально, что сопливая девка сиськи шлет?

– Тебе какое дело? И зачем ты Кристинке рассказала?

Племянница подает голос, я обрываю:

– Помолчи!

– Охерела что ли!? – она мне.

Повисла напряженная тишина. Встаю из-за стола, подхожу к ней и отвешиваю пощечину. Она в слезы и выходит из комнаты. Ее мать пялится на меня.

– Тебе тоже втащить? – спрашиваю.

– Какое ты имеешь право!?

– Имею. Есть вопросы? Ты видела как твоя дочь ведет себя за столом? Сожрать семь кусков рыбы! Два литра сока в одну харю. Дина, она девочка!

– А что я могу? Димка ей не занимается!

– Не знаю, но когда ее жопа в дверь не протиснется, виноватой будешь ты, а она уже хамка” (КОНЕЦ).

Кто-то, естественно, скажет, что это “типичный Русский МирЪ”, а я скажу, что история очень поучительная, и без таких женщин любой мир скоро захиреет.