Героини – Личное мнение
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Александр Розенбаум высказался о женщинах, которые воспитывают детей. Даже если она не одинока, она всё равно героиня, считает исполнитель.
А уж если одна, говорит Розенбаум, то героиня четырежды.
Фото: Пятый канал.
Что сказать на это?
А вы знаете, я соглашусь.
Понятно, что беременность, роды, воспитание детей — это вполне естественно. Тысячи лет рожали, воспитывали, любили. Но вместе с тем, вкладывать себя — всю себя! — в ребёнка это действительно подвиг.
Может быть, не геройство в прямом понимании слова, не одномоментный поступок, порыв, но тем сложнее — это ежедневный, ежечасный подвиг.
Что чувствует мать, когда выпускает ребёнка в жизнь? Какие волнения её тревожат, какие мысли?
Всё ли объяснила? Так ли воспитала? Дала ли максимум из того, что могла дать?
И даже если всё и дала, то мама думает — а вдруг могла бы дать больше?
С мужем, наверное, проще. Но на самом деле — нет. Дело ведь не в деньгах, не в игрушках или одежде. Дело в любви, зайки — ребёнок, который вырос, ощущая, что мама любит его, будет счастливым.
Не травите себя. Не грызите. Вы, кто рожает, воспитывает и любит, вне зависимости от денег или того, что можете дать материального, всё равно героини.
Правда.
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Источник: Лена Миро
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