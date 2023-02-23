Героини – Личное мнение

Александр Розенбаум высказался о женщинах, которые воспитывают детей. Даже если она не одинока, она всё равно героиня, считает исполнитель.

А уж если одна, говорит Розенбаум, то героиня четырежды.



Фото: Пятый канал.

Что сказать на это?

А вы знаете, я соглашусь.

Понятно, что беременность, роды, воспитание детей — это вполне естественно. Тысячи лет рожали, воспитывали, любили. Но вместе с тем, вкладывать себя — всю себя! — в ребёнка это действительно подвиг.

Может быть, не геройство в прямом понимании слова, не одномоментный поступок, порыв, но тем сложнее — это ежедневный, ежечасный подвиг.

Что чувствует мать, когда выпускает ребёнка в жизнь? Какие волнения её тревожат, какие мысли?

Всё ли объяснила? Так ли воспитала? Дала ли максимум из того, что могла дать?

И даже если всё и дала, то мама думает — а вдруг могла бы дать больше?

С мужем, наверное, проще. Но на самом деле — нет. Дело ведь не в деньгах, не в игрушках или одежде. Дело в любви, зайки — ребёнок, который вырос, ощущая, что мама любит его, будет счастливым.

Не травите себя. Не грызите. Вы, кто рожает, воспитывает и любит, вне зависимости от денег или того, что можете дать материального, всё равно героини.

Правда.

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