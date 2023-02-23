 

Ленд-лиз. Кто помог СССР победить во Второй мировой?

23.02.2023, 21:30, Разное
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Великая Отечественная война началась 22 июня, а уже через неделю, 29-го, начался разговор о том, что Советскому Союзу необходима экономическая помощь.

Осенью Советский Союз будет включен в американскую программу ленд-лиза — поставки вооружений, сырья, товаров и продовольствия, которые по одной версии только немного помогли победить, а по другой — сыграли в победе огромную роль.

Какое значение на самом деле имел ленд-лиз? Смотрите в свежем выпуске «Хронической экономики» от Дмитрия Прокофьева на нашем ютуб-канале!

Источник: Новая газета


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