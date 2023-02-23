Ленд-лиз. Кто помог СССР победить во Второй мировой?
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Великая Отечественная война началась 22 июня, а уже через неделю, 29-го, начался разговор о том, что Советскому Союзу необходима экономическая помощь.
Осенью Советский Союз будет включен в американскую программу ленд-лиза — поставки вооружений, сырья, товаров и продовольствия, которые по одной версии только немного помогли победить, а по другой — сыграли в победе огромную роль.
Какое значение на самом деле имел ленд-лиз? Смотрите в свежем выпуске «Хронической экономики» от Дмитрия Прокофьева на нашем ютуб-канале!
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Источник: Новая газета
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