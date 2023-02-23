Мнение: Сравнение преступности в США и России, суд из-за дерабовладелизации и деградация транспорта в США

1. Жить в современной России намного безопаснее, чем в безблагодатных Соединённых Штатах. По всем основным видам преступлений – убийствам, нападениям, грабежам и изнасилованиям – США опережают Россию (не только по абсолютным показателям, но и в пересчёте на душу населения). По некоторым видам преступлений опережают в разы и десятки раз. Вот сравнительный обзор преступности в России и США (ссылка).



Динамика удивляет, на месте среднего американца я был бы сейчас расстроен. В России уровень преступности почти непрерывно падал последние 10-20 лет, тогда как в США, например нападений и изнасилований в пересчёте на душу населения по состоянию на 2020 год было больше, чем в 2008:

Как видите, российское общество становится спокойнее и стабильнее, тогда как за океаном даже сейчас, когда кризис ещё как следует не ударил, уже начинаются первые раскаты страшных перемен.

2. В США продолжается кампания по борьбе с рабовладельцами XIX века. Активисты пытаются вычеркнуть из истории имена тех, кто имел хотя бы пару рабов (ссылка):



Потомок крупного спонсора юридической школы потребовал от учреждения вернуть 3,3 миллиарда долларов после того, как было принято решение об изменении названия школы.

Адвокат из Вирджинии Роберт С. Смит – праправнук Т.С. Уильямса, в честь которого была названа Юридическая школа Т.С. Уильямса Университета Ричмонда.

Уильямс был богатым бизнесменом XIX века, владевшим табачными компаниями, выпускником и попечителем Ричмондского университета. Семья Уильямса пожертвовала 25 000 долларов на финансирование юридической школы после его смерти.

Однако, несмотря на то, что семейный фонд Уильямсов регулярно жертвовал университету, Юридическая школа Уильямса была лишена своего названия.

Школа права Ричмондского университета проголосовала за принятие политики, запрещающей университету называть любое здание, программу, профессуру или организацию «в честь лица, которое непосредственно участвовало в торговле людьми и / или порабощении других или открыто выступало за порабощение людей».

Университет установил, что Уильямс был рабовладельцем.

Записи показывают, что предприятия Уильямса облагались налогом на владение от 25 до 40 порабощенных людей. Университет заявил, что личные налоговые записи Уильямса показывают, что он платил налог за владение тремя порабощенными людьми.

Смит возражает против изменения названия юридического факультета, утверждая, что университет пошёл на уступки «активистам пробуждения» и не мог бы существовать без финансового вклада в размере 3,6 миллиарда долларов от нескольких поколений членов семьи Уильямса.

В пятистраничном письме, отправленном 11 января 2011 г. 30 президенту Ричмондского университета Кевину Халлоку Смит призвал президента «продемонстрировать» свою добродетель, вернув все деньги.

Похожий подход был и в большевистской России. Но даже большевики в какой-то момент остановились и не стали стирать из истории имена Пушкина и Толстого, хотя у них были крепостные крестьяне, как и у многих других видных деятелей России XVIII-XIX веков.

3. В области транспорта дела в США тоже обстоят неважно, причём речь идёт не только о железных дорогах (ссылка):

Катастрофа в Огайо вывела на первый план неурядицы на железных дорогах США. Они десятилетиями недофинансировались – и теперь там происходят больше тысячи аварий ежегодно. А по качеству железных дорог США сильно уступают и Китаю, и России, и Европе.

При этом серьёзный кризис накрыл и авиаиндустрию. За последние годы число отменённых рейсов стало быстро расти — в период праздников их может насчитываться десятки тысяч в США. Причины – технические проблемы, нехватка персонала и устаревшая инфраструктура.

В январе в США впервые с 11 сентября пришлось на целые сутки парализовать авиасообщение в масштабах всей страны. Это случилось из-за поломки электронной системы предупреждения пилотов о чрезвычайных ситуациях. Её создали в 90-е годы – и с тех пор не обновляли.

Из-за технических проблем, с которыми сталкиваются авиадиспетчеры, в разных частях страны – Нью-Йорке и Техасе – чуть не произошли столкновения самолётов. По мере устаревания инфраструктуры таких инцидентов будет происходить всё больше. И рано или поздно они закончатся большими катастрофами.

Причём с авиационными проблемами начал сталкиваться даже политический класс США. Камала Харрис не смогла вылететь из Мюнхена из-за поломки самолёта вице-президента Air Force II. В итоге её пришлось отправить в США военным бортом.

При этом министр транспорта Пит Бутиджич старательно игнорирует царящие в авиаотрасли проблемы – по наущению лоббистов авиакомпаний, которых всё устраивает.

Для решения всех проблем на железных дорогах и в авиаиндустрии нужны сотни миллиардов долларов. Но Вашингтон не торопится их выделять. Администрация Байдена в основном тратит деньги на «зелёную» повестку либо Украину.