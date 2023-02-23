 

Reuters: В ЕС вновь не договорились о санкциях против России

23.02.2023, 20:55, Новости дня
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Европейские страны не смогли прийти к согласию по новым антироссийским санкциям, сообщили неназванные дипломаты стран ЕС, участвующие в переговорах.

Страны Евросоюза не смогли прийти к общей договоренности по новому пакету санкций в отношении России, переговоры планируется возобновить в пятницу, 24 февраля, информирует Reuters, передает РИА «Новости».

В среду также сообщалось, что послы стран Евросоюза не сумели согласовать 10-й пакет антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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