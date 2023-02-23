 

Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования вторжения России в Украину

23.02.2023, 20:55, Новости дня
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Дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса, сообщил заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин.

В начале прошлого года Россия и Украина провели ряд переговоров, но с тех пор они остановились, напомнил Дай Бин на специальной ГА ООН, передает ТАСС.

Кризис может быть разрешен мирными средствами, несмотря на все трудности, может быть найдено политическое решение, сказал он.

Дипломат отметил, что Пекин поддерживает Москву и Киев в поисках консенсуса и жизнеспособных решений для того, чтобы «дать миру шанс».

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко советовал обязательно послушать, что предложит КНР для урегулирования кризиса на Украине, а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что в предложении должно быть что-то кроме «циничного прекращения огня».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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