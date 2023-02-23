 

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

23.02.2023, 20:55, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе, сообщили в армянском правительстве.

Политики поговорили на темы гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Армении.

Пашинян отметил важность проведения Россией необходимых шагов по преодолению кризиса, а также напомнил о решении Международного суда ООН по разблокированию этого коридора.

Также Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, РФ и Азербайджана в ноябре 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Во вторник Минобороны РФ сообщало, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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