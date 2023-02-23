 

“Рожала не сама”: припертая к стенке Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери

23.02.2023, 20:25, Разное
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С того самого дня как Ольга Орлова родила второго ребенка, она ежедневно вынуждена отбиваться от ненавистников. Солидная часть тех, кто подписан на молодую мать, считают свой ежедневной задачей упрекать и обвинять телеведущую в том, что живот был накладным, а фотография из роддома – спектакль.

В историях своего личного блога телеведущая решила выкладывать наиболее абсурдные предположения злопыхателей. Сегодня такой участи удостоилась женщина, которая не поленилась написать больше 15 сообщений почти что одинакового содержания, в каждом из которых обзывала Ольгу.

Затем Ольга Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери, которую пожелала передать другая острая на язык посетительница блога. Якобы негоже оставлять без теплого слова ту женщину, услугами которой, по мнению подписчицы, воспользовалась телеведущая.

После этого очередь дошла до тех дам, кто, в порыве желания донести до мира правду, написал огромные сообщения. Скриншот Ольга также разместила в блоге, сопроводив смайликом, который держится за лицо в порыве стыда.

“Я свое мнение никогда не поменяю, Оля рожала не сама. До последнего ходила на корпоративы, не бывает это в 46 лет”, – стояла на своем одна из антифанаток Ольги Орловой.

Напоследок, одна из дам написала, что ребенок был куплен. На что буквально припертая к стенке Ольга Орлова, с юмором подметила, что
с удовольствием бы приобрела бы себе еще несколько таких ангелочков.


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