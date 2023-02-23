Путин подписал закон о вычете налогов на добычу полезных ископаемых для “Газпром нефти”

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий “Газпрому” при определенных условиях получить право на налоговый вычет на добычу полезных ископаемых в течение 6 лет. Затем эта сумма должна быть возвращена в федеральный бюджет.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он позволит финансировать строительство новой трубопроводной инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов между месторождениями Бованенково, Харасавэй и полуостровом Ямал. Данный закон позволяет получить налоговый вычет по НДПИ в размере 1,111 млн рублей ежемесячно на приобретение, строительство, изготовление, доставку и содержание объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Федеральный бюджет должен получить всю сумму этого вычета, увеличенную на 9% ежегодно в течение периода с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035.

Налогоплательщик, участвующий в проектах строительства транспортной инфраструктуры при разработке месторождения углеводородов на участках недр западнее 68° восточной долготы на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, получит вычет. Начальные извлекаемые запасы природного газа на этой территории должны составлять не менее 1 500 миллиардов кубометров. Это должно произойти до 1 января 2020 года. Эти критерии распространяются и на “Газпром нефть”.