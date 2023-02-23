В Турции произошло землетрясение
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В турецкой провинции Хатай зафиксировали землетрясение, об этом сообщили местные телеканалы в четверг вечером.
В Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 5, оно произошло в районе Дефне, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственный турецкий канал TRT Haber.
Сообщение о землетрясении подтвердили в управлении устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
Ранее в четверг ряд землетрясений произошли в восточной части Таджикистана, никто не погиб.
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