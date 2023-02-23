 

В Турции произошло землетрясение

23.02.2023, 19:32, Новости дня
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В турецкой провинции Хатай зафиксировали землетрясение, об этом сообщили местные телеканалы в четверг вечером.

В Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 5, оно произошло в районе Дефне, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственный турецкий канал TRT Haber.

Сообщение о землетрясении подтвердили в управлении устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее в четверг ряд землетрясений произошли в восточной части Таджикистана, никто не погиб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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