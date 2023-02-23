Нуланд анонсировала новые санкции США против российских банков
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Новые антироссийские санкции затронут несколько банков России, замеченных в «обходе» западных ограничений, сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.
«Начиная с завтрашнего дня (24 февраля – прим. ВЗГЛЯД) мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции», – цитирует Нуланд РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не сумели согласовать очередной, 10-й по счету пакет антироссийских санкций.
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