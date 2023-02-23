 

Нуланд анонсировала новые санкции США против российских банков

23.02.2023, 19:32, Новости дня
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Новые антироссийские санкции затронут несколько банков России, замеченных в «обходе» западных ограничений, сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Начиная с завтрашнего дня (24 февраля – прим. ВЗГЛЯД) мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции», – цитирует Нуланд РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не сумели согласовать очередной, 10-й по счету пакет антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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