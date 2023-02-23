 

Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых

23.02.2023, 18:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер уехал в Испанию еще пару лет назад. Позднее он перевез туда и свою дочь-подростка. Все это время звезда “Жмурок” не устает ругать все российское. В многочисленных интервью артист брызжет ядом в адрес бывших коллег, соотечественников, властей, журналистов.

Несмотря на то что Алексей Панин живет в Испании и, по его словам, счастлив находиться в свободной стране с прекрасным климатом, он внимательно следит за всем, что о нем говорят и пишут на родине. В одном из недавних интервью актер заявил: будь у него альтернатива, он бы уже давно отказался от российского гражданства. Заодно он добавил, что все награды, которые когда-то получил из рук президента, валяются где-то в пыли.

“Хотите — откажусь хоть сейчас, в помойку выброшу”, – бравировал Панин.

В одном из своих разборов психолог Вероника Степанова назвала актера человеком, который ведет в Испании жизнь бомжа. Артист был страшно недоволен таким сравнением.

Теперь якобы валяющемуся у испанской помойки Алексею Панину снова дали под дых, неправильно интерпретировав его слова. И он не стерпел. В личном блоге актер корчится и орет, что журналисты и публика его не так поняли, вырвав слова из контекста.

“Кричу в сотый раз. Я никогда не думал о том, чтобы поменять гражданство!” – доказывает Панин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.22 / Меркель отстаивает слишком «пышное» оснащение своего офиса экс-канцлера

21.01.22 / Сделайте себя счастливее: чего не хватает в любви и отношениях каждой женщине по знаку зодиака

06.04.21 / В конце 80-х ЦРУ добавляло в советские автоматы с газированной водой сироп, стимулирующий инакомыслие

22.02.23 / Новое путешествие Кристины – Личное мнение

27.01.23 / Банки Узбекистана возобновляют обслуживание карт “Мир”

07.12.22 / Вернут ли в России льготную ипотеку – прогноз риелторов

10.06.21 / Женщины похудели на 40 килограммов, чтобы наконец забеременеть: почему важно сбросить вес до зачатия

15.11.22 / Все закончено: получившего удар под дых 77-летнего Михалкова похоронили на чужбине

25.01.23 / «Плесени принадлежит мир»

20.02.22 / Ординарец Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика