Европейская комиссия просит сотрудников удалить приложения TikTok с телефонов компании

Европейская комиссия попросила сотрудников прекратить использование TikTok на своих смартфонах на работе. Об этом сообщило брюссельское СМИ Euractiv со ссылкой на надежные источники.

Это решение было принято на фоне усиления мер кибербезопасности в Европе. В электронных письмах чиновникам Евросоюза говорилось, что приложение TikTok запрещено использовать как на корпоративных, так и на личных устройствах. Это сделано для усиления кибербезопасности. Это приложение должно быть удалено до 15 марта 2023 года. Отказ от выполнения условий приведет к потере доступа ко многим корпоративным сервисам, включая электронную почту и Skype.

“Мы глубоко разочарованы этим решением. Оно ошибочно и основано на базовых заблуждениях. Мы обратились в Комиссию, чтобы объяснить и разъяснить, как мы защищаем данные примерно 125 миллионов пользователей из ЕС, которые заходят на TikTok каждый месяц”, – сказал представитель TikTok.