 

Европейская комиссия просит сотрудников удалить приложения TikTok с телефонов компании

23.02.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейская комиссия попросила сотрудников прекратить использование TikTok на своих смартфонах на работе. Об этом сообщило брюссельское СМИ Euractiv со ссылкой на надежные источники.

Это решение было принято на фоне усиления мер кибербезопасности в Европе. В электронных письмах чиновникам Евросоюза говорилось, что приложение TikTok запрещено использовать как на корпоративных, так и на личных устройствах. Это сделано для усиления кибербезопасности. Это приложение должно быть удалено до 15 марта 2023 года. Отказ от выполнения условий приведет к потере доступа ко многим корпоративным сервисам, включая электронную почту и Skype.

“Мы глубоко разочарованы этим решением. Оно ошибочно и основано на базовых заблуждениях. Мы обратились в Комиссию, чтобы объяснить и разъяснить, как мы защищаем данные примерно 125 миллионов пользователей из ЕС, которые заходят на TikTok каждый месяц”, – сказал представитель TikTok.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10.22 / Гроссмейстер Карпов угодил в НИИ имени Склифосовского

11.01.23 / Исследование показывает, что спрос на мандарины вырос перед Новым годом

28.08.20 / Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

07.04.22 / Почему плачет Сергей – Личное мнение

04.09.22 / В шаге от EGOT: Адель получила свою первую награду “Эмми”

14.01.23 / Подозреваемому в убийстве экс-премьера Японии Абэ предъявили официальные обвинения

30.11.22 / “Танюша страдает”: умирающий Петросян выбрал бывшую жену

30.10.22 / Бедность и одиночество: Севшего на шею сына-фрика Яковлевой обрекли на печальный конец

30.09.22 / Мнение: О внятном предостережении всем ещё не мобилизованным

11.06.22 / Аллочка и стул – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика