Лукашенко указал на правоту Путина о природе конфликта на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с утверждениями российского коллеги Владимира Путина о том, что первопричины украинского конфликта не лежат в России.
Первопричины украинского конфликта не лежат в России, в Украине и до 2014 года наблюдались издевательства над русскоязычными жителями и над русским языком, и это «нагнеталось» западными странами, сообщил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает БелТА.
Он отметил, что другие страны, такие как Америка и Китай, не позволяют издеваться над своими соотечественниками, потому нельзя издеваться и над теми, кто говорит на русском и живет по русским обычаям и принимает русскую культуру.
Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого президента РФ и всего российского руководства. Там целый клубок», – сказал президент Белоруссии.
Ранее он заявлял, что в случае атаки на Белоруссию со стороны киевского режима Минску окажет поддержку все мировое сообщество, а также ВС России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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